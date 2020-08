GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje!

14:50

Statele Unite ale Americii a aprobat folosirea transfuziilor de plasmă în cazul bolnavilor grav de COVID-19. Decizia fost luată de Donald Trump, după ce a pus presiune pe agenția americană a medicamentelor, care se ocupă cu validarea tratamentelor. Transfuzia cu plasma va fi realizată de la oamenii care s-au vindecat de COVID-19. Donald Trump a […]