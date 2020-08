Biletul Zilei » Țintim profitul cu baschet și fotbal!

18:30

O familie din Iași este sfâșiată de durere. Doi copii au decedat, sâmbătă, după ce au mâncat struguri din propria curte. Se pare că aceștia fuseseră stropiți cu insecticid, fapt ce a dus la decesul celor doi micuți. Doi copii de un an și jumătate și trei ani au decedat la o zi după ce […]