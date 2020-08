Ruby a ajuns pe mâna medicilor! Ce a pățit cântăreața? „Singura mea problemă reală acum este…”

19:20

Andreea Sandu este mama a doi copii și polițistă în Roșiorii de Vede, însă, în prezent, ea și-a lăsat și familia, și serviciul ca să se lupte cu boala ucigașă cu care a fost diagnosticată. Suma de bani de care are nevoie pentru următoarea luptă importantă este foarte mare, iar rudele și apropiații au făcut […] The post Mamă a doi copii și polițistă în Roșiorii de Vede, Andreea Sandu a fost diagnosticată cu o boală ucigașă! Și tu poți să o ajuți pentru că orice donație face diferența între viață și moarte appeared first on Cancan.ro.