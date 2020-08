ONU: Pandemia pare să fi redus riscul de atentate, dar strategia SI nu s-a schimbat

08:50

Sir Sean Connery, primul interpret al lui "James Bond" pe marele ecran ("Dr. No", 1962) şi câştigător al unui Oscar la categoria cel mai bun actor în rol secundar în filmul "The Untouchables" (1987), s-a născut la 25 august 1930, într-o suburbie a oraşului scoţian Edinburgh, Marea Britanie, într-o familie de condiţie modestă, notează https://www.dw.com/ şi https://www.imdb.com/.Având un frate mai mic, Thomas Sean Connery a fost nevoit să muncească încă din copilărie. A mers la şcoală, însă a renunţat pentru a se angaja cu normă întreagă. La vârsta de 16 ani, s-a înrolat în Marina Regală Britanică. După trei ani, o criză de ulcer a pus capăt carierei în serviciul Marinei. A revenit la Edinburgh, unde a lucrat în domenii diferite, ca zidar sau ca salvamar, dar şi ca model pentru studenţii Colegiului de Artă din Edinburgh. În 1953, recomandat de calităţile sale fizice s-a înscris la concursul "Mister Universe", unde a câştigat locul trei, competiţie care i-a deschis o uşă către celebritate.Un producător local de teatru l-a întrebat dacă nu vrea să se alăture corului pentru producţia muzicală "South Pacific" ce urma să se joace pe Drury Lane din Londra. "Nu aveam voce, nu ştiam să dansez, însă puteam arăta bine stând acolo", declara, mai târziu, Connery. La prima repetiţie pe care a avut-o s-a hotărât asupra carierei de actor şi şi-a ales numele de scenă - Sean -, deoarece îi amintea de eroul său favorit, Shane, jucat de Alan Ladd, conform https://www.biography.com/.Succesul nu a venit, însă, imediat, ci abia în 1958, când a fost distribuit în ''Another Time, Another Place'' (1958), unde a avut-o ca parteneră pe Lana Turner, iar după alţi patru ani, în rolul care l-a consacrat, cel al agentului James Bond, jucând în şase filme din seria lui Ian Fleming, conturate în jurul agentului secret 007: ''Dr. No'' (1962), ''From Russia, With Love'' (1963), ''Goldfinger'' (1964), ''Thunderball'' (1965), ''You Only Live Twice'' (1967) şi ''Diamonds are Forever'' (1971), potrivit https://www.seanconnery.com/.A revenit, în 1983, în rolul lui James Bond, într-o abordare cu totul nouă, mai matură şi mai înţeleaptă, în ''Never Say Never Again'', care a avut un succes uriaş. Şi astăzi, Sean Connery este văzut de cinefilii din întreaga lume drept cel mai bun "James Bond" din toate timpurile, conform https://www.dw.com/.Începând din 1958 şi în paralel cu perioada "James Bond", Sean Connery a avut numeroase alte roluri bune sau mai puţin apreciate, în filme pentru marele ecran şi în filme de televiziune. Între acestea amintim: "A Night to Remember" (1958), "Darby O'Gill and the Little People" (1959), "Anna Karenina" (1961), "The Longest Day" (1962), "Woman of Straw" (1964), "Marnie" (1964), "The Hill" (1965), "A Fine Madness" (1966), "Shalako" (1968), "The Molly Maguires" (1970), "The Anderson Tapes" (1971), "The Offence" (1973), "Zardoz" (1974), potrivit www.cinemagia.ro.Au urmat: ''Murder on the Orient Express'' (1974), "The Man Who Would Be King'' (1975), ''Robin and Marian'' (1976, în care a jucat alături de Audrey Hepburn), ''The Great Train Robbery'' (1979), ''Time Bandits'' (1981), "Highlander" (1985), ''The Name of the Rose'' (1986), ''The Untouchables'' (1987, în care i-a avut ca parteneri pe faimoşii Kevin Costner, Andy Garcia şi Robert De Niro), care i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, în 1988. În 1989, a fost tatăl personajului principal interpretat de Harrison Ford din filmul lui Steven Spielberg ''Indiana Jones and the Last Crusade'' (1989).Roluri în filme celebre i-au adus şi anii '90, între care: ''The Hunt for Red October'' (1990), ''Robin Hood: Prince of Thieves'' (1991), ''Medicine Man'' (1992, cu Lorraine Bracco), ''Rising Sun'' (1993), ''First Knight'' (1995), ''Just Cause'' (1995), ''Dragonheart'' (1996), ''The Rock'' (1996, alături de Nicolas Cage), ''The Avengers'' (1998, cu Ralph Fiennes şi Uma Thurman).În 1999, Sean Connery a semnat producţia filmului ''Entrapment'', în care a şi jucat, alături de Catherine Zeta-Jones. Actorul a fost răsplătit, în 1999, cu premiul Publicului pentru cel mai bun actor acordat de Academia Europeană de Film, potrivit www.cinemagia.ro. Un an mai târziu a jucat în "Finding Forrester'' (2000), considerat a fi unul dintre cele mai bune filme în care a apărut, urmat de rolurile din ''The League of Extraordinary Gentlemen'' (2003) şi de "Indiana Jones: Making the Trilogy" (2006), notează www.cinemagia.ro. Actorul scoţian şi-a pus la dispoziţie vocea, în 2012, pentru un personaj din lungmetrajul animat ''Sir Billi''.Îmbrăcat în costumul tradiţional scoţian, actorul Sean Connery a fost înnobilat cu titlul de Sir, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Holyrood din Edinburgh, de către regina Elisabeta a II-a, în iulie 2000, potrivit http://news.bbc.co.uk/.Între premiile şi titlurile onorifice primite de-a lungul carierei sale, se numără: titlul onorific Fellowship acordat de Academia Scoţiană Regală de Muzică şi Teatru din Glasgow (1984), Comandant al Artelor şi Literelor (Franţa, 1987), Globul de Aur la categoria cel mai bun rol secundar pentru filmul "The Untouchables" (1988), premiul BAFTA pentru cel mai bun actor, rolul principal din "The Name of the Rose" (1988), Premiul "Man of Culture" (Roma, Italia, 1990), premiul special BAFTA acordat pentru remarcabila contribuţie adusă lumii cinematografiei (1990), titlul "Scoţianul Anului" acordat de BBC Scoţia (1991), Legiunea de Onoare (Franţa, 1991), medalia "The Freedom of the City of Edinburgh" (1991), premiul "Rudolph Valentino" acordat de Consiliul italian al Criticilor de film şi Eseiştilor (Los Angeles, SUA, 1992), premiul Cinematecii americane (Los Angeles, SUA, 1992), premiul "Cecil B. DeMille" pentru întreaga carieră acordat de Hollywood Foreign Press Association în cadrul ceremoniei Premiilor Globul de Aur (1996), premiul pentru contribuţia adusă cinematografiei "ShoWest" acordat de Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Teatru (1997), premiul BAFTA Fellowship pentru contribuţia extraordinară adusă industriei filmului britanic (1998), premiul "Kennedy Center" (Washington DC, SUA, 1999), premiul pentru întreaga contribuţie acordat în cadrul Festivalului de film de la Palm Springs (2001), premiul "William Wallace" (Washington DC, SUA, 2001), potrivit https://www.seanconnery.com/.Actorul scoţian a primit, în iunie 2006, premiul Institutului American de Film pentru întreaga activitate, devenind astfel cel de-al 34-lea actor distins cu acest premiu. În acelaşi an, a primit, la Opera din Roma, premiul ''Marcus Aurelius'', care recompensează cariera unui actor.Sean Connery a fost căsătorit, între 1962-1973, cu actriţa australiană Diane Cilento. Jason Connery, fiul lor, născut la 11 ianuarie 1963, este un cunoscut actor. În 1975, s-a recăsătorit cu artista de origine franco-marocană, Micheline Roquebrune.În 2008, a fost publicat volumul "Being a Scot" scris de Sean Connery şi Murray Grigor, producător de film şi prieten, care nu este o autobiografie a actorului ci "un studiu detaliat, fascinant şi frumos proiectat al culturii şi identităţii scoţiene" (The Sunday Times), potrivit http://www.janklowandnesbit.co.uk/.