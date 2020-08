Loredana Groza, apariție incendiară la petrecerea lui Dani Oțil! I-a zburat rochia și…

21:40

Șerban Huidu a provocat un scandal monstruos la bordul avionului cu care s-a întors în România din vacanța petrecută în Grecia. Scenele delicate s-au declanșat în momentul în care prezentatorul a răbufnit la adresa unor călători ce s-au îmbarcat în aeronava care a avut destinația București. În timpul discuției pe care a inițiat-o, realizatorul emisiunii […] The post Șerban Huidu, scandal monstruos la bordul unui avion: “Am omorât trei oameni, dar a fost un accident”. De la ce a pornit incidentul din aeronavă | VIDEO appeared first on Cancan.ro.