Szijjártó: Cooperarea economică ungaro-chineză trebuie relansată cât mai curând posibil

Jazz in the Park – Tiny Version va avea loc între 18-20 septembrie în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca și îi va avea cap de afiș pe Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band și JazzyBIT. Alături de aceștia vor concerta Julian M, Muntet, Diana Săveanu, Rubie Trio, As we exhale, Edina & Friends, precum și VRTW Artists – Karak, Iorga, Moss Farai & Alin Bittel. Pe lângă concerte, cei prezenți vor avea parte de târguri de viniluri și obiecte vintage, o zonă Drum Camp și una de expoziții. Această ediție este modul prin care organizatorii își propun atât să aducă un iz de normalitate în viața culturală, cât și să celebreze alături de public câștigarea titlului de Europe’s Best Small Festival 2019 la Europe Festival Awards. ’’Această versiune mică a Jazz in the Park este un proiect la care demult ne gândim, dar nu am avut niciodată cadrul propice să-l împlementăm. Ei bine, în tot acest context negativ creat de pandemie, am găsit și această perspectivă pozitivă de a încerca un proiect mic, cu acces pe bilete, într-un spațiu care are un potențial fantastic și care se potrivește bine cu muzica jazz și cu publicul nostru. Vrem să vedem dinamica acestui eveniment, cât de complicat e să-l facem și, abia după ce încercăm o dată, vom avea suficiente informații pentru a-l scala și a-l planifica la un nivel optim. Noi chiar sperăm să păstrăm acest eveniment în paralel cu Jazz in the Park-ul cu care am obișnuit lumea și suntem convinși că cele două se vor completa frumos. Am zis de la început că e important să maximizăm cumva acest timp furat de pandemie și credem că Tiny Version se va dovedi un produs de succes, conceput într-o situație critică. Până atunci însă, ne bucurăm că putem da măcar unei părți mici a publicului nostru o mică mostră de normalitate. O să fie frumos și sperăm din suflet ca biletele să se epuizeze cât de repede. Avem parte de multă susținere, atât din partea unor autorități, cât și de la unii parteneri privați, furnizori și artiști apropiați. Energia evenimentului va fi bună, chiar dacă trebuie să purtăm măști. Vă așteptăm!’’, a precizat Alin Vaida, directorul festivalului. BILETE Pentru a participa la Jazz in the Park – Tiny Version doritorii vor trebui să-și achiziționeze bilete sau abonamente exclusiv online de pe www.entertix.ro. Excepție fac copiii sub 7 ani, care au acces gratuit în festival, dar trebuie să fie însoțiți de unul sau doi adulți posesori ai unui bilet individual sau combo valabil pentru ziua respectivă. Accesul copiilor peste 7 ani este permis în baza unui bilet valabil și doar dacă sunt însoțiți de un adult. Prețurile biletelor sunt: – Bilet individual: 40 lei/zi – Abonament individual: 100 lei/3 zile – Bilet dublu: 70 lei zi – Abonament dublu: 180 lei/3 zile Mai multe informații despre achiziționarea sau returnarea biletelor se găsesc aici: https://bit.ly/34ESofx ’’Cred că e de la sine înțeles că siguranța oamenilor care ne trec pragul este pe primul loc; de aici și capacitatea evenimentului și toate măsurile aferente. Respectăm toate regulile situației în care ne aflăm, am ținut cont de restricții și recomandări în concepere și planificare, dar o facem într-un mod cât se poate de natural. Ne-am mulat foarte tare pe locul de desfășurare a evenimentului nostru – Parcul Etnografic, ne-am folosit de toate punctele lui forte lui și tocmai din acest motiv Jazz in the Park – Tiny Version o să fie un eveniment aparte în perioada aceasta. Chiar dacă o să zâmbim pe sub măști și o să stăm la distanță legală unul de celălalt, serile în acest loc o să readucă în aer vibe-ul fratelui mai mare, Jazz in the Park’’, a spus Denisa Dan, project manager Jazz in the Park – Tiny Version. MĂSURI DE SIGURANȚĂ Tiny Version se va desfășura în conformitate cu reglementările în vigoare și pe baza unor reguli și măsuri speciale de precauții: – Pentru siguranța tuturor celor prezenți, la intrarea în incintă se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). – În momentul sosirii, participanților li se va măsura în mod obligatoriu temperatura corporală. Persoanele care refuză verificarea temperaturii sau a căror temperatură depășește 37,3 grade Celsius nu vor avea acces în perimetrul evenimentului. – Purtarea măștii va fi obligatorie pe tot parcursul evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul. – Organizatorii vor pune la dispoziția participanților soluții dezinfectante la intrarea în spațiile de desfășurare a evenimentelor. – În funcție de tipul biletului, fiecare persoană/grup de persoane va primi la intrarea în Parcul Etnografic o rogojină. Aceasta va putea fi așezată doar în zona special marcată de organizatori, cu respectarea distanței de siguranță între participanți de 2 metri. Rogojinele nu vor putea fi mutate pe parcursul evenimentelor. – Respectarea distanțării de minimum 1,5 metri între persoane, respectiv de 2 metri între rogojini, va fi obligatorie de la intrarea în incinta evenimentului și până la părăsirea locului unde se desfășoară evenimentul. – Din motive de siguranță și pentru a putea parcurge procedurile de intrare în timp util, accesul la eveniment începe cu 60 de minute înainte de începerea primului concert și se va face etapizat. Mai multe informații despre măsurile de siguranță luate se găsesc aici: https://bit.ly/3grMqk6 Programul ediției poate fi găsit atât pe pagina de Facebook Jazz in the Park: facebook.com/jazzintheparkromania, cât și pe site-ul festivalului: www.jazzinthepark.ro. Ediția Jazz in the Park – Tiny Version este organizată de Fapte și susținută de Primăria Cluj-Napoca.