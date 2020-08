AlegeriLocale2020/Neamţ: Planul Urbanistic General, o altă promisiune îndeplinită - susţine primarul Dragoş Chitic (PMP)

12:40

Postul public de radio şi televiziune din Marea Britanie a anunţat luni că va difuza într-adevăr cântece patriotice în ultima seară din celebra sa serie de concerte anuale, BBC Proms, după apariţia unor speculaţii despre o posibilă renunţare la această tradiţie pentru a evita acuzaţii de rasism, informează AFP.În ultima seară a galelor BBC Proms, cântecele "Rule Britannia!" şi "Land Of Hope And Glory", care celebrează identitatea britanică, sunt intonate de mii de persoane din public, care agită steaguri în culorile drapelului naţional, supranumit "Union Jack".Dar, potrivit Sunday Times, grupul audiovizual public a analizat posibilitatea de a renunţa în acest an la acele fragmente muzicale asociate cu colonialismul şi sclavia, pentru a evita astfel să îşi atragă critici după manifestările antirasiste asociate mişcării Black Lives Matter şi după o dezbatere ce a vizat simbolurile coloniale din Regatul Unit al Marii Britanii.În cele din urmă, BBC a anunţat luni seară programul pentru ultima seară a galei sale "revizuite", care va avea loc în acest an în format online din cauza restricţiilor asociate pandemiei de COVID-19. De obicei, evenimentul se desfăşura în grandioasa sală circulară Royal Albert Hall din Londra.BBC a precizat că acel concert va include "cântece familiare şi patriotice, precum 'Jerusalem' şi imnul naţional, şi va integra momente noi care captează atmosfera acestei perioade unice, precum 'You'll Never Walk Alone', prezentând un eveniment emoţionant şi cuprinzător pentru 2020".Cântecul "You'll Never Walk Alone" este extras dintr-un musical american de după război şi a devenit apoi în Marea Britanie un imn al suporterilor de fotbal şi un simbol al întrajutorării în această perioadă de pandemie.Programul va conţine, de asemenea, "noi versiuni orchestrale" pentru "Land of Hope and Glory" şi "Rule Britannia!", au precizat reprezentanţii grupului BBC.Eventuala renunţare la aceste cântece patriotice a determinat Guvernul de la Londra să adopte o poziţie oficială pentru a le lua apărarea."Deşi Boris Johnson înţelege emoţia puternică provocată de aceste discuţii", el consideră totuşi că "noi trebuie să atacăm fondul problemelor, nu anumite simboluri", a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic.Potrivit ministrului Culturii, Oliver Dowden, "naţiunile încrezătoare şi orientate spre viitor nu îşi şterg trecutul".Pe Twitter, ministrul britanic a declarat că aceste două imnuri reprezintă "momente forte" pentru ultima seară din gala BBC Proms. El a adăugat că a transmis reprezentaţilor BBC îngrijorările sale legate de eventuala suprimare din program a celor două fragmente muzicale.Potrivit Sunday Times, dirijoarea invitată Dalia Stasevska era de părere că a sosit timpul "să fie adusă o schimbare" la BBC Proms, însă acea declaraţie a artistei i-a adus numeroase critici."Regretăm profund atacurile la persoană complet nejustificate care au vizat-o pe Dalia Stasevska (...) pe reţelele de socializare şi în alte medii", a reacţionat grupul BBC, subliniind că deciziile referitoare la gala Proms "sunt luate de BBC după consultări cu toţi artiştii implicaţi".Universul muzicii clasice a fost mult timp asociat cu un public majoritar caucazian şi masculin, fapt ilustrat în special de ultima seară din gala BBC Proms.BBC a precizat însă că a depus eforturi în ultimii ani pentru ca aceste concerte să devină mai reprezentative pentru structura reală a populaţiei britanice.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)