26 de firme de asigurări, evaluate de ASF din cauza concentrării pe piaţa RCA

15:45

Festivalul Zilele Nordului are loc în Darabani şi alte localităţi din judeţul Botoşani în perioada 28-30 august. The Mono Jacks, byron, om la lună, The Kryptonite Sparks, Mădălina Pavăl live act acustic, Adam’s Nest şi Nicu Alifantis, trupele de teatru Texte bune în locuri nebune şi Atelierul de teatru şi filmele ”Babyteeth: prima iubire”, ”Opinci” şi ”colectiv” fac parte din programul festivalului, care începe vineri în nordul Moldovei.