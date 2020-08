Kelemen Hunor: „În România, nu există ministru de externe”. Despre începutul școlilor: „Un haos mai mare nu am văzut”

14:00

Raul Apostoiu, candidatul USR PLUS la Primăria Sibiu, este în dialog cu Alina Manolache, LIVE, pe Libertatea. Liderul PLUS Sibiu explică proiectele sale pentru unul dintre cele mai moderne orașe ale României. Este un interviu electoral publicitar, comandat de USR PLUS. Temele și întrebările sunt libere, nu au fost discutate în prealabil. Foto: Agerpres