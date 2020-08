S-au plimbat dezbrăcați prin balcon după o partidă de amor fierbinte! În ce stațiune de pe litoralul românesc s-au petrecut scenele XXX

11:40

Este a doua zi de proteste în statul Wisconsin, SUA. Manifestanții s-au adunat pentru a susține cauza unui bărbat afro-american împușcat de șapte ori de către polițiști. Potrivit CNN, autoritățile statului investighează de ce bărbatul a fost împușcat, iar cei doi polițiști din Wisconsin responsabili au fost concediați luni. Se pare că afro-american-ul a fost […]