Preşedintele croat a adus un omagiu victimelor sârbe ale războiului de independenţă

16:40

Festivalul de Film pe Frontieră din municipiul Salonta se va desfăşura, între 28 şi 30 august, cu intrare gratuită, fiind organizat de Primăria Municipiului Salonta şi compania Rova Film, cu implicarea regizorului Marian Crişan, născut în acest oraş."Ideea acestui festival a apărut anul trecut în cadrul unui proiect de cooperare transfrontalieră pe care noi l-am desfăşurat în colaborare cu oraşul Gyula, din Ungaria. În cadrul proiectului Ro-Hu am organizat mai multe activităţi cu caracter cultural pentru cunoaşterea celor două culturi ale oamenilor din cele două localităţi vecine peste graniţă. Prima ediţie a festivalului, cea de anul trecut, a fost un succes deosebit, motiv pentru care dorim să-l continuăm an de an. Specificul acestui festival de film este dat de frontieră. Filmele pe care le prezentăm surprind tocmai viaţa oamenilor de lângă graniţă, de-o parte şi de alta. Am adus trei filme cu regizori români şi trei filme cu regizori maghiari. Salonta are un atu extraordinar în faptul că regizorul Marian Crişan este salontan. Cu aportul dânsului am realizat prima ediţie, ca şi cel din acest an: selecţia filmelor, invitaţii, tot ce ţine de partea cinematografică", a declarat marţi, pentru AGERPRES, secretarul general al Primăriei Salonta, Patricia Ivanciuc, iniţiatoarea acestui eveniment.Potrivit acesteia, în cele trei zile ale festivalului, publicul va putea urmări o selecţie de şase filme reprezentative pentru cinematografia română şi maghiară, câte două în fiecare seară.Festivalul va avea loc în aer liber, în incinta Ştrandului Municipal Salonta, cu respectarea măsurilor de prevenţie a răspândirii noului coronavirus. Potrivit primarului Török László, intrarea va fi liberă, toate cheltuielile fiind asigurate din bugetul local al municipiului."Primăria Salonta intenţionează să continue an de an acest festival, care să devină o activitate culturală specifică Salontei. Foarte bine a ieşit festivalul de anul trecut. Vrem să continuăm acest eveniment în fiecare an, ca să devină o tradiţie. Noi, Primăria Salonta, am făcut un contract cu Rova Film, ca să se ocupe de partea profesională, iar noi vom asigura logistica şi susţinerea financiară, din bugetul local, sperăm cât mai mulţi ani. Merită făcut efortul, deoarece cultura este un lucru care se întoarce", a declarat marţi, pentru AGERPRES, primarul Török László.Festivalul va debuta vineri, la ora 19,30, cu deschiderea oficială. De la ora 20,00, va rula drama "Morgen", din 2010, a regizorului Marian Crişan, filmată chiar în Salonta şi care a primit patru distincţii la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno din Elveţia. În distribuţie: András Hatházi, Yilmaz Yalçin şi Elvira Rîmbu. La 10 ani de la lansarea filmului, după proiecţia de 100 de minute, publicul se va întâlni cu actorii şi echipa de producţie. Tot vineri, de la ora 22,30, va rula comedia romantică "Seveled" (Şi nici cu tine), din 2020, cu o durată de 90 minute, regizor Orosz Dénes. Distribuţie: Mészáros Béla, Tenki Réka, Básti Juli. Subtitrat în limba română.Sâmbătă, 29 august, primul film al serii va fi comedia "Tovarăşul Drakulics", în regia lui Bodzsár Márk. În distribuţie: Walters Lili, Nagy Ervin, Nagy Zsolt, Thuróczy Szabolcs, Znamenák István. Al doilea film prezentat va fi, de la ora 22,00, documentarul "Grădina sovietică", regizat de Dragoş Turea, cu un un singur actor, regizorul însuşi.Duminică, 30 august, cinefilii vor putea viziona thrillerul "La Gomera", în regia lui Corneliu Porumboiu. În distribuţie: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazăr, Agustí Villaronga. Iar de la ora 22,00 comedia-dramă "Lajko, ţigan în Cosmos", realizat în 2018 de regizorul Lengyel Balázs, cu participarea actorilor Keresztes Tamás, Gyabronka József, Pálffy Tibor, Varga Zétény, Papadimitriut Athina.Întregul festival va fi prezentat de criticul de film Valerian Sava. În fiecare seară, proiecţiile vor fi urmate de sesiuni de comunicare, cu întrebări şi răspunsuri, în prezenţa unor invitaţi speciali, regizori, actori sau producători ai filmelor. Alţi invitaţi vor intra în direct cu publicul salontan pe skype, online. Potrivit Patriciei Ivanciuc, regizorul Marian Crişan va participa la festival în cele trei zile dedicate acestuia.Evenimentul este organizat de către Primăria Municipiului Salonta şi compania Rova Film, partenerii locali fiind Ştrandul Municipal Salonta, Gravo Stile Industry şi Sal-Pan. AGERPRES / (A - autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Festivalul Filmului pe Frontieră Salonta/Facebook.com