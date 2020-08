Adelina Pestrițu, cu lenjeria intimă la vedere după ce a refăcut o scenă cunoscută cu Marilyn Monroe! Scenele incitante au fost văzute de câțiva bărbați | VIDEO

12:50

Astăzi de la ora 21:00 vor avea loc primele două partide programate în turul al doilea preliminar al Champions League. Partida dintre PAOK Salonic- Beșiktaș Istanbul ține capul de afiș al acestei faze în care CFR Cluj va lupta pentru calificare cu Dinamo Zagreb în „Gruia”. Duelul din această seară de pe „Toumba” va fi […] The post Start în turul doi preliminar al Champions League! appeared first on Cancan.ro.