Antonio Banderas, mesaj impresionant despre lupta la viață după ce s-a infectat cu COVID-19: “Gândurile mele…”

Un caz șocanta a avut loc în județul Vaslui, acolo unde un cadru medical infectat cu noul coronavirus a plecat din spital pentru a se ruga la biserică. Autoritățile au fost anunțate și a fost deschis un dosar penal pe numele acesteia. Infirmiera fusese testată pozitiv pentru virusul COVID-19 și de zece zile se afla […]