Șumudică anunță că transferul lui Alibec la Gaziantep a căzut: „Deja am luat atacant!”

22:00

CFR Cluj și Dinamo Zagreb se întâlnesc miercuri, de la ora 21:00, în turul 2 preliminar din Liga Campionilor. Dan Petrescu (52 de ani) nu ar accepta o ofertă din străinătate, dar se teme pentru postul său. CFR Cluj - Dinamo Zagreb, în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, e miercuri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus.„Eu mai am doi ani contract, dar am bagajul la ușă, gata făcut. ...