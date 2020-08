Tovarăși de stână, dușmani după un pahar de tărie. Un cioban a ajuns la spital snopit în bătaie de un alt angajat la stână VIDEO

19:20

A fost făcut un anunț înfiorător în legătură cu criza epidemiologică din România! Se pare că țara noastră va depăși China la numărul de cazuri de COVID-19 într-un timp foarte scurt. În plus, specialiștii au făcut predicții sumbre pentru luna viitoare în legătură cu pandemia provocată de apariția virusului mortal SARS-CoV-2.