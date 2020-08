PAOK și Steaua Roșie Belgrad, primele formații calificate în turul trei preliminar al Champions League » Programul zilei de astăzi este aici!

23:30

Pandemia de coronavirus din întreaga lume a ținut-o pe Lora departe de casă 5 luni. Vedeta a rămas izolată în Bali alături de Ionuț Ghenu, din cauza restricțiilor impuse de autorități. Deși părea că acolo trăiește în lapte și miere, Lora a trecut, de fapt, printr-un coșmar. Șederea în Bali nu a fost tocmai cel […] The post Probleme mari pentru Lora, după ce s-a infectat în Bali cu un virus periculos: „Ne-a spus să ne rugăm să nu fie COVID” appeared first on Cancan.ro.