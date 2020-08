Fotbal: Moţiune de cenzură împotriva conducerii Barcei, după ce Messi a anunţat că vrea să plece

12:10

Filmul "Pinocchio", în regia lui Matteo Garrone, va fi prezentat joi, de la ora 19,30, la Muzeul Ţăranului Român, în deschiderea celei de-a XVI-a ediţii a Bucharest International Film Festival, informează un comunicat transmis AGERPRES.Prezentat în premieră, filmul multi-premiat va aduce publicului BIFF povestea păpuşii de lemn ce prinde viaţă şi a creatorului acesteia, Gepetto, interpretat de remarcabilul Roberto Benigni. Alături de "Pinocchio", în secţiunea tradiţională a BIFF - Panorama - iubitorii de film vor putea urmări încă trei filme: "There is No Evil" (Câştigător al Ursului de aur - Berlinale 2020), "Sorry we missed you" şi "The Truth".Competiţia propune cinci filme foarte aşteptate în România: "Călătoria fantastică a Maronei", "Beanpole", "Jazzy MisFits", "The Woman Who Ran", "Corpus Christi".Organizatorii propun, "pentru un plus de noutate şi interacţiune", o seară de scurtmetraje destinată provocărilor sociale ale lumii. "Intitulată sugestiv 'Socially United in Cinema', secţiunea curatoriată de Kristina Cepraga, realizată cu sprijinul CreArt, va prezenta publicului #BIFF patru scurtmetraje de excepţie - 'Bismillah' (Câştigător David di Donatello, 2018, Best Short Movie, Shortlist Oscar 2019), 'Down the river', 'Destino' (Best Actress Afordite short Roma), 'Inverno' (Cel mai premiat Short italian, în cursa pentru Oscar 2020)", se arată în comunicat.În cadrul festivalului va fi prezentată şi o "Retrospectivă Best of Drama's International Short Film Festival", cu trei filme greceşti premiate: "Postcards from the end of the world", "W" şi "INDEX". Acestea vor rula doar la Cinema Muzeul Ţăranului Român, în perioada 28 - 30 august.Gala de închidere a festivalului va avea loc pe 2 septembrie, ora 19,30 la Muzeul Ţăranului Român, cu proiecţia filmului "The Truth", în regia lui Hirokazu Koreeda, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke şi câştigător al premiului Online Film Critics Society Awards 2020 la Veneţia, în 2019.Bucharest International Film Festival este organizat de Fundaţia Charta, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principele Radu al României.BIFF este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, al Institutului Cultural Român şi al Centrului Naţional al Cinematografiei. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)