Ţara unde directorii de şcoli răspund penal pentru elevii care se îmbolnăvesc de coronavirus

10:20

Principalii candidaţi la primăriile de sector din Capitală, primării cu venituri, în medie, de aproape 1 mld. de lei pe an, deţin averi impresionante. Candidatul PSD la sectorul 2, Dan Cristian Popescu, are în declaraţia de avere 5 apartamente şi două case, dintre care una în Hollywood, California (SUA) dar şi împrumuturi acordate în nume personal de 2,5 milioane euro. Clotilde Armand, candidat din partea alianţei PNL-USR-PLUS, deţine 12 terenuri şi are în conturi peste 245.000 de euro, împreună cu soţul.