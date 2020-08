Guvernul britanic şi-a revizuit reglementările referitoare la portul măştii în şcoli

16:00

Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră (RUMN) a fost premiată recent, la Viena, pentru contribuţia la implementarea obiectivelor Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind dezvoltarea durabilă."În cadrul unei ceremonii organizate la Academia Diplomatică din Viena, la data de 24 august 2020, Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră (RUMN) a fost premiată cu Premiul European pentru contribuţii la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU până în 2030 - European Advanced SDG Award - 'Excellence in the implementation of the UN SDGs' 2020. Prin amabilitatea conducerii Ministerului Afacerilor Externe a României şi a Excelenţei Sale Domnul Ambasador Bogdan Mazuru, RUMN a fost reprezentată la ceremonia de înmânare a premiilor, de dl.dr. Cristian-Nicolae Daniel, Înalt Funcţionar din cadrul Ambasadei României în Republica Austria. Premiul acordat RUMN a evidenţiat contribuţiile la categoria Biodiversitate şi Conservarea vieţii în apă şi pe uscat", se arată într-un comunicat de presă, remis miercuri AGERPRES.RUMN este o organizaţie internaţională ad-hoc, care cuprinde peste 120 de universităţi membre, din cele 12 state care fac parte din Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN): Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia, Ucraina, iar sediul Secretariatul Internaţional Permanent al RUMN se află în România, fiind găzduit în Campusul Universităţii "Ovidius" din Constanţa.Potrivit comunicatului, promovarea dezvoltării durabile în zona Mării Negre reprezintă unul din obiectivele prioritare ale RUMN, încă de la înfiinţarea sa din 1998.În ultimii ani, RUMN şi-a concentrat eforturile în sprijinirea cooperării inter-universitare pentru implementarea principiilor dezvoltării durabile în toate programele de studii, în activităţile de cercetare şi inovare, în administrarea infrastructurilor universitare şi în toate formele de educaţie non-formale a studenţilor din regiune."În contextul extrem de dificil în care se află în prezent zona Mării Negre, cu numeroase zone de conflict deschise, cu perpetuarea aşa-ziselor 'conflicte îngheţate', cu propagarea tendinţelor conflictuale, sub multiple forme, la nivelul politic din regiune, social, comercial şi inclusiv în domeniul spiritual, comunităţii academice îi revine un rol extrem de important de asumare a responsabilităţii sociale şi facilitării dialogului şi cooperării în regiune. Prin toate activităţile pe care le desfăşoară RUMN, se promovează dialogul deschis, implicarea în diferite proiecte concrete, asumarea de responsabilităţi şi consacrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, a cunoaşterii şi a respectului reciproc, ca elemente fundamentale în justificarea deciziilor în societate", se arată în comunicat.Un exemplu concret îl constituie promovarea iniţiativelor în domeniul "creşterii albastre", în zona Mării Negre, activităţile cuprind o varietate largă de forme, începând de la implicarea directă în definirea Agendei Strategice pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în domeniul "creşterii albastre" în zona Mării Negre, facilitarea schimburilor de bune practici în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în ţările OCEMN, promovarea consultării la nivel parlamentar, în domeniul politicilor legate de coeziunea socială, proiecte concrete de programe de studii între universităţile din regiune, dar şi activităţile de implicare a sectorului preuniversitar, respectiv cooperarea cu autorităţile locale şi societatea civilă.În 2019, RUMN a lansat o invitaţie către şefii statelor din zona Mării Negre, pentru organizarea unui Summit Regional dedicat promovării "creşterii albastre" în zona Mării Negre, care să marcheze relansarea cooperării şi dialogului din regiune, punând în centrul atenţiei preocuparea pentru conservarea mediului şi a resurselor într-un climat de pace şi respect reciproc.În colaborare cu Reţeaua pentru Soluţii de Dezvoltare Durabilă (SDSN), coordonată de ONU, RUMN a înfiinţat filiala SDSN pentru Marea Neagră, cu sediul la Salonic, cu scopul de a prelua şi facilita schimbul de cunoştinţe şi bune practici, în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu alte regiuni de pe glob.În colaborare cu Institutul European pentru Rute Culturale, aflat sub egida Consiliului Europei, RUMN a iniţiat Ruta Culturală Istro-Dobro-Pontica, dedicată promovării tradiţiilor în domeniul "creşterii albastre", în regiunea Dunării de Jos şi a Mării Negre."Toate activităţile menţionate se desfăşoară într-un cadru de totală deschidere şi transparenţă, de orientare către rezultate concrete şi performanţă, promovând un climat bazat pe dialog, respect reciproc şi colaborare, în vederea transmiterii acestor valori către studenţii din universităţile membre, ce constituie viitoarele generaţii de specialişti şi factori de decizie din statele membre din zona extinsă a Mării Negre şi Sud-Estul Europei", se mai arată în comunicat. AGERPRES / (AS - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: stiintasitehnica.com