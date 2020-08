Dăm premii record la aparate! Prinde-le și tu în oricare agenție Superbet!

10:00

Un cioban de 46 de ani din Argeș a ajuns la spital cu răni grave la cap după o răfuială cu un coleg de stână. Se pare că cei doi se cinstiseră bine înainte de scandal. Ciobanul a fost lovit de mai multe ori în zona capului și a cerut ajutor. Echipajul SMURD și salvamontiștii […]