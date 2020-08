Unde-i lege, nu-i tocmeală! Bărbatul care s-a dat drept Robert De Niro, condamnat pentru trafic de droguri

10:20

O asistentă din Cluj-Napoca a fost ucisă de bărbatul cu care era într-o relație toxică. Făptașul a fost încătușat la nouă ore după tragedia pe care a provocat-o. Acesta a fost găsit în casa părinților săi care locuiesc în Suceava. Muhamed Iman Mustafa, în vârstă de 28 de ani, suspectat că şi-a înjunghiat fosta iubită, […] A recunoscut fapta! Ucigașul asistentei medicale din Cluj a spus adevărul în fața anchetatorilor