Oare chiar o va părăsi Messi pe Barcelona?

12:00

Renumitul profesor Anghel Panait a murit miercuri dimineaţă, la vârsta de 57 de ani, după ce a suferit un infarct. Anghel Panait era profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius din anul 1990. O perioadă, a ocupat şi funcţia de viceprimar al Constanţei, între anii 1999-2000. (CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN CINEMATOGRAFIE! A MURIT […] The post Doliu! Profesorul Anghel Panait s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani appeared first on Cancan.ro.