Tiberiu Argint, declarație de iubire pentru o femeie importantă din viața lui! Ce mesaj i-a transmis imediat Andreea Bălan

Un studiu efectuat de cercetătorii canadieni a scos la iveală un fapt bizar. Se pare că o treime din persoanele infectate cu virusul COVID-19 mint atunci când vine vorba de simptome. Aceștia neagă că au avut simptome și preferă să se ascundă. Cercetători canadieni au intervievat 451 de persoane infectate, cu vârste cuprinse între 20 […]