Cum arată Tily Niculae în costum de baie, la 5 luni de când a născut. Fanilor nu le-a venit să creadă. FOTO

14:30

Avocatul Aurel Hobjilă, în vârstă de 70 de ani, s-a stins din viață la începutul acestei săptămâni. Acesta a pierdut lupta cu o boală grea, care a fost descoperită prea târziu. Colegii de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad și Baroul de avocați din Vaslui și Bârlad sunt în doliu și regrtă trecerea […] The post S-a stins din viață cunoscutul avocat bârlădean Aurel Hobjilă! Colegii sunt în doliu appeared first on Cancan.ro.