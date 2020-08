MAE: Românii care merg în Belgia trebuie să intre în autoizolare şi să efectueze un test molecular PCR

19:00

Turnurile medievale din jurul Cetăţii Braşov vor fi unite, vineri şi sâmbătă, prin raze de lumină ce se vor întâlni pe cer, în timp ce pe ziduri vor fi proiectate lucrări de video-mapping, într-un "racord luminos", vizibil din oraş, în cadrul ediţiei din acest a Festivalului Amural.Festivalul Amural se desfăşoară în perioada 27-30 august şi va cuprinde o serie de proiecţii de video mapping, expoziţii de artă interactivă, precum şi concerte, în mai multe locaţii din oraş, cum este Grădina din Visss, Visssual, Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania sau Bastionul Ţesătorilor."Ediţia cu numărul 6 a festivalului poartă numele Amural Racord. Un racord de lumină între oameni, o legătură simbolică menită să ne apropie în aceste momente ce trag de noi să ne depărtăm. Anul acesta se simte ca o lovitură pentru mediul cultural şi al industriilor creative. În acest context, Amural ţine lumina aprinsă pentru creativii şi personalul din lumea culturală şi de creaţie de orice fel (...) Provocarea pe care ne-am propus-o în acest an este să realizăm o legătură care să îmbrăţişeze oraşul", conform organizatorilor.Instalaţia de lumină va fi realizată de colectivul Amural, iar proiecţiile video de Alter, Atmann, foton2, Hybrid Lab, Noetic, Pach, RAZA, Senpai Stuff.Potrivit lui Răzvan Pascu, director de creaţie al festivalului, ediţia 2020 este una simbolică, pentru că este un an mai dificil pentru lumea culturală."Ne-am ambiţionat să avem o ediţie şi am strâns lângă noi primăria şi partenerii privaţi clasici şi, cu susţinerea lor, reuşim să facem o ediţie care, deşi e mai mică, este paradoxal, de fapt, mai mare, pentru că e mult mai greu să facem un eveniment în contextul actual, iar oamenii au mai multă nevoie de evenimente culturale. Vom avea proiecţii pe toate turnurile medievale din jurul cetăţii, viitoarele elemente ale parcului cultural "După Ziduri" şi, de asemenea, vom face o lucrare uriaşă şi impresionantă, vom uni aceste turnuri prin raze de lumină, deasupra oraşului", a afirmat Răzvan Pascu.Conform organizatorilor Amural, evenimentul va marca, totodată, prin "legătura de lumină", elementele viitorului Parc Cultural După Ziduri, proiect creat pentru "a da viaţă permanent zidurilor Cetăţii Braşov", în parteneriat cu municipalitatea.Cinematograful Popular, turnurile medievale, Bastionul Postăvarilor şi galeriile subterane vor constitui suportul pentru un nou strat al cetăţii, unul cultural, educaţional şi social.Potrivit primarului Braşovului, George Scripcaru, evenimentul reprezintă "un prim pas în parteneriatul cu Asociaţia Amural, (...) în crearea unui întreg şir de evenimente".Accesul la concerte este limitat şi se va face pe bază de bilet.La ediţia din acest an, peretele exterior de la Visssual va deveni pânza unei noi picturi murale realizată de artistele Maria Zurbagiu şi Wanda Hutira. AGERPRES / (AS - autor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Amural / Facebook