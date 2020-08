Care a fost ultimul mesaj al sopranei Adriana Meșteș, înainte să moară. Nimic nu prevestea tragedia

16:20

Premierul României, Ludovic Orban, a semnat o nouă Ordonanță de Urgență care a intrat deja în vigoare. Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru […] The post Ludovic Orban a semnat noua Ordonanță de Urgență! A intrat deja în vigoare appeared first on Cancan.ro.