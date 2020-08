Consiliul Europei îndeamnă Belarusul să lanseze un dialog naţional

01:50

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, după eliminarea din Liga Campionilor la loviturile de departajare în faţa formaţiei Dinamo Zagreb, că formaţia sa nu s-a făcut de râs, precizând că în cariera sa de până acum nu a câştigat niciun meci "la penalty-uri"."Am fost la mâna noastră în această seară, dar am jucat cu o echipă foarte bună. Per total, cred că nu ne-am făcut de râs ţinând cont că am avut jucători care nu sunt pregătiţi fizic, jucători care abia au venit, cum a fost Debeljuh (n.r. - Gabriel Debeljuh). Chiar nu ştiu cum a putut el să joace 120 de minute pentru că are doar două antrenamente cu noi. Iar el a jucat foarte bine. Apoi Chipciu s-a rupt, Omrani era accidentat... deci am avut soluţii foarte puţine pe bancă. Iar noi aveam de un jucător în atac care să schimbe un pic meciul. Ei au atacanţi foarte rapizi, au marcat două goluri şi mai puteau să înscrie. Dar şi noi mai puteam. La finalul celor 90 de minute egalul cred că a fost corect, iar la loteria penalty-urilor nu am avut noroc. Asta e cariera mea la penalty-uri", a spus Petrescu la postul Digisport."Se pare că anul 2020 e împotriva CFR-ului... Am fost eliminaţi de Sevilla (n.r. - din ediţia trecută a Europa League) fără să pierdem, apoi practic nici azi nu am pierdut cu Dinamo Zagreb. Deci am fost eliminaţi de două echipe mari, deşi nu am pierdut niciun meci cu ele 90 de minute. Deci dezamăgirea e şi mai mare. Dacă ne băteau şi se vedea că sunt mai buni, asta era, dar aşa... la penalty-uri... Eu în cariera de antrenor n-am câştigat niciun meci la penalty-uri, şi nici ca jucător nu cred. Când ajung la penalty-uri de acum încolo o să plec, oriunde voi antrena, pentru că îmi dau seama că nu are rost", a adăugat tehnicianul.Dan Petrescu a explicat că alegerea jucătorilor pentru loviturile de departajare a fost simplă deoarece mulţi dintre elevii săi nu au dorit să execute."Alegerile la executarea loviturilor de departajare sunt sigur că vor fi comentate... Dar alegerile au fost simple la penalty-uri pentru că nu au vrut să bată ceilalţi. Cei care au executat au fost cei care au vrut. Asta e simplu. Chiar dacă îi alegeam eu, ăştia erau, pentru că au bătut cei care au vrut", a afirmat el.Tehnicianul a menţionat că obiectivul său este calificarea în grupele Europa League. "E clar că obiectivul meu personal era să ajungem în grupele Europa League, dar dacă o băteam pe Dinamo Zagreb eram foarte aproape. Aşa, e posibil să mai întâlnim 2 adversari şi să vedem unde vom juca. Nu va fi uşor. Era normal după ce câştigi trei campionate la rând să fie aşteptări. Dar dacă nu cumperi jucători e foarte greu. Ba chiar pierzi jucători", a menţionat Petrescu.Echipa de fotbal CFR Cluj a fost eliminată din Liga Campionilor de Dinamo Zagreb, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, în turul al doilea preliminar, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, după ce scorul a fost egal, 2-2 (0-1, 2-2), la capătul prelungirilor.