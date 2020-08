Unchiul lui Emi Pian demască public polițiștii corupți din București și i se adresează lui Vela! „Se vând pe 200 de dolari”

19:00

Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai mileniului trei, Lionel Messi și-a surprins de atâtea ori adversarii prin felul în care îi făcea să plece după fentă. Mai nou, și când nu joacă, argentinianul reușește acest giumbușluc, chiar dacă de această dată, cei care au plecat în direcția greșită, scăpând din vedere tocmai obiectul muncii, […] The post Oare chiar o va părăsi Messi pe Barcelona? appeared first on Cancan.ro.