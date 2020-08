AlegeriLocale2020/ Vineri începe campania electorală; măsuri speciale - în pandemie

06:40

Cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti va fi deschisă joi, la Muzeul Ţăranului Român, unde va fi proiectat în premieră "Pinocchio", în regia lui Matteo Garrone.Filmul multi-premiat va aduce publicului BIFF în povestea păpuşii de lemn ce prinde viaţă şi a creatorului acesteia, Gepetto, interpretat de Roberto Benigni.Festivalul Internaţional de Film Bucureşti (BIFF) va avea loc exclusiv în spaţii outdoor - Cinema Muzeul Ţăranului Român, Grădina cu Filme - Cinema & More a Creart din Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii - în perioada 27 august - 3 septembrie.În competiţie vor intra filme din România, Rusia, Coreea de Sud şi Polonia care se vor întrece pentru Marele Premiu, Premiul pentru Regie şi Premiul pentru Scenariu.Filmele care vor putea fi urmărite în cadrul secţiunii sunt "Călătoria fantastică a Maronei", coproducţie România-Franţa-Belgia, în regia Ancăi Damian, "Beanpole", Rusia, în regia lui Kantemir Balagov, "Jazzy MisFits", Coreea de Sud, regia Yeon-woo Nam, "The Woman Who Ran", Coreea de Sud, regia Hong Sang-soo, şi "Corpus Christi", Polonia, regizat de Jan Komasa.Juriul secţiunii competiţionale îi va avea în componenţă pe criticul de film Manuela Cernat, monteorul Dana Bunescu şi scriitorul şi scenaristul Bogdan Mureşanu.În secţiunea Panorama, care cuprinde de asemenea galele de deschidere şi de închidere, sunt incluse câteva dintre cele mai titrate filme recente, ale unor regizori-cult - "Pinocchio" regia Matteo Garrone, "There is No evil" regia Mohammad Rasoulof, "Sorry We Missed You" regia Ken Loach, "The Truth" regia Hirokazu Koreeda.Bucharest International Film Festival lansează la ediţia din acest an o secţiune nouă, "Films 4 Kids", dedicată publicului foarte tânăr.În weekendul 28-30 august vor fi prezentate trei filme premiate internaţional - "Călătoria fantastică a Maronei", regia Anca Damian, pe 28 august; "Ailo: une odyssee en Laponie", regia Guillaume Maidatchevsky, pe 29 august; şi "La tortue rouge" (The Red Turtle), regia Michael Dudok de Wit, pe 30 august.Proiecţiile din cadrul secţiunii "Films 4 Kids" vor avea loc la un cinema în aer liber de la Opera Comică pentru Copii.În perioada 28-30 august, la Cinema Muzeul Ţăranului, organizatorii au pregătit o "Retrospectivă Best of Drama's International Short Film Festival" cu trei filme greceşti premiate: "Postcards from the end of the world", "W" şi "INDEX".Secţiunea "Socially United in Cinema" curatoriată de Cristina Cepraga, realizată în premieră în România, aduce în vizorul publicului pasionat şi consumator de film de artă, o viziune de unitate, care nu ţine cont de diferenţele etnice, de culoare, religie sau status social, ci de pasiunea pentru artă şi umanitate. În cadrul secţiunii vor putea fi urmărite scurtmetrajele "Bismillah" regia Alessandro Grande, "Down the River" regia Daniel H. Jacobson, "Destino" regia Kristina Cepraga, "Inverno" regia Giulio Mastromauro.La ediţia din acest an, BIFF, împreună cu Bogdan Mureşanu, organizează un masterclass intitulat "De la Idee la Film, prin Scenariu". Sesiunea va fi prezidată de Kristina Cepraga şi Dana Dimitriu la CreArt, fiind deschisă publicului larg, iar, ulterior acesteia, vor avea loc proiecţiile filmelor "Cadoul de Crăciun" regia Anton Groves şi Damian Groves, şi "Opinci" regia Bogdan Mureşanu.Festivalul este organizat de Fundaţia Charta, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principele Radu al României.BIFF este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, al Institutului Cultural Român şi al Centrului Naţional al Cinematografiei. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)