Bunuri în valoare de 40.000 de euro au dispărut din declarația de avere a lui Cristian Popescu Piedone. Explicațiile acestuia

12:30

Încă nu are buletin, dar e o adevărată cetățeană a lumii. Artistă, cântăreață și model, Paula Both a reușit, prin talent și multă muncă, să ajungă tocmai pe Browdway-ul american. Descoperiți povestea fascinantă a fetei de paisprezece ani care a cucerit lumea. Paula Both cântă de când avea patru ani. La primul ei concurs, în […]