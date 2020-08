UPDATE // S-a înțeles cu Dinamo! 15.000 € pe lună pentru un alt transfer important

09:00

Daniel Celea (25 de ani, fundaș central) a fost transferat de LKS Lodz de la Sepsi. Astfel, fotbalistul va evolua în liga a 2-a a Poloniei. View this post on Instagram Prin lume, pentru a-mi îndeplini visurile! #newteam #lks #lodz #poland #nimicfaradumnezeu ️ A post shared by Daniel Celea (@danielcelea) on Aug 24, 2020 at 5:01am PDT 150. ...