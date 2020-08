GCS: 6.585 de români din străinătate - confirmaţi cu noul coronavirus; 126 de decese

13:30

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc (PSD), a anunţat joi, că în urma unei analize, a decis să nu mai candideze pentru încă un mandat, pentru a lăsa şansa unor colegi mai tineri, care, în opinia sa, vor putea gestiona corespunzător activitatea instituţiei judeţene."Decizia asta am luat-o ca urmare a unei analize, n-a fost o decizie emoţională. Sunt convins că experienţa pe care am acumulat-o aici este utilă, dar la un moment dat şi generaţia care vine după noi trebuie să aibă o şansă şi a nu ţine cont de lucrul acesta nu e un act de colegialitate, de altruism, de cum vreţi să-i spuneţi. Dacă aveam îndoieli legat de capacitatea colegilor mei mai tineri de a administra în viitor, poate că ezitam. Dar sunt convins că o pot face", a precizat Tiberiu Marc, în cadrul unei conferinţe de presă, el aflându-se de 16 ani la conducerea instituţiei.În acest context, Tiberiu Marc a prezentat câteva date privind principalele repere ale investiţiilor şi proiectelor în domenii precum drumurile judeţene, sănătate, situaţii de urgenţă, patrimoniu cultural, gestionarea deşeurilor, reţeau de alimentare cu apă şi canalizare şi protecţia grupurilor dezavantajate pe care instituţia pe care a condus-o le-a derulat în perioada de 16 ani când s-a aflat la conducerea ei.În ceea ce priveşte drumurile judeţene, Tiberiu Marc a precizat că s-a reuşit cadastrarea în totalitate a celor 605 kilometri din reţeaua aflată în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, valoare totală a investiţilor fiind de de peste 590 milioane de lei. Peste 240 kilometri din drumurile judeţene (39 % din reţeaua totală) au avut parte de lucrări de modernizare fie încheiate, fie în derulare, iar 340 kilometri (56%) de reparaţii însemnând cel puţin un covor asfaltic şi pentru puţin peste 25 km (5 %) au fost realizate documentaţiile tehnice necesare anterior executării lucrărilor realizate, aflându-se în faza de identificare a unor soluţii de finanţare.În domeniul sănătăţii, Consiliul Judeţean şi-a concentrat investiţiile la Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău (SJUZ), al cărui management l-a preluat în 2010.Preşedintele CJ a arătat faptul că toată infrastructura unităţii spitaliceşti a fost modernizată sau este în curs de modernizare, valoarea totală a investiţiilor, inclusiv în aparatură medicală, fiind de peste 238 milioane lei.Tiberiu Marc a adăugat faptul că instituţia pe care o conduce a sprijinit financiar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj pentru achiziţia de maşini şi echipamente de intervenţie terestră, aeriană şi acvatică, în deschiderea unor subunităţi de pompieri în judeţ, dar şi pentru realizarea punctului aeromedical Jibou - hangar elicopter SMURD.Consiliul Judeţean a avut în vedere şi valorizarea patrimoniului cultural, implementând un proiect cu fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea Cazărmii Dragalina, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău şi Galeriile de Artă Ioan Sima, alături de alte două proiecte europene vizând un circuit al castrelor romane şi un circuit al bisericilor de lemn. Valoarea totală a investiţiilor destinate patrimoniului cultural a fost de peste 67 milioane lei, a precizat preşedintele CJ Sălaj.Potrivit acestuia, alte două proiecte cu finanţare europeană au avut în vedere realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj - valoare de peste 109 milioane lei, respectiv dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj - proiect aflat în implementare.Tiberiu Marc a arătat faptul că din 2005 şi până în prezent valoarea patrimoniului judeţului administrat de către Consiliul Judeţean a crescut de 47 de ori, de la nouă milioane de euro până la peste 426,4 milioane euro, fiind implementate 34 proiecte prin fonduri nerambursabile europene, suma atrasă fiind de circa 200 de milioane de euro."În 2004, când am venit la Consiliul Judeţean nu erau proiecte şi nu era nici buget. Portofoliul de proiecte în lucru sau în achiziţie, cu finanţare asigurată, în acest moment, înseamnă peste 370 de milioane lei, peste 80 de milioane de euro şi dacă l-am raporta la viitorul mandat, ar însemna investiţii de aproape 93 de milioane lei în fiecare an. Eu cred că portofoliul de proiecte pentru Consiliul Judeţean este asigurat pe cel puţin şapte ani. (...) În concluzie, Consiliul Judeţean are în acest moment un patrimoniu consistent, are un portofoliu de proiect consistent şi care cred că acoperă o mare paletă din nevoile judeţului, are documentele programatice pentru viitor. Important e să fim sănătoşi şi să putem să vedem toţi beneficiile viitoarelor investiţii şi ale intervenţiilor pe tot cea ce înseamnă dezvoltare viitoare a judeţului", a conchis Tiberiu Marc.În ceea ce priveşte activitatea sa de după alegerile locale, preşedintele Consiliului Judeţean a precizat că are în vedere mai multe variante."Evident că mi-am făcut un proiect. Am un proiect şi după viitor, nu legat neapărat de administraţie, nu legat neapărat de politică, dar iau în calcul să-mi valorific experienţa şi în zona administrativă şi în zona politică. Dar mai am un proiect care este independent de cele două", a mai declarat Marc.În vârstă de 66 de ani, Tiberiu Marc a fost în perioada 2001-2004 şi prefect al judeţului Sălaj, ulterior fiind ales în patru mandate succesive preşedinte al Consiliului Judeţean. El a fost liderul organizaţiei judeţene PSD Sălaj în perioada 2005 - februarie 2020. La conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Sălaj din luna februarie a acestui an el nu a mai candidat pentru vreo funcţie de conducere. În august 2019, Tiberiu Marc s-a pensionat din funcţia sa de bază, de consilier în cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean. AGERPRES / (AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Lăzăroiu)