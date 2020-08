Despescu, despre cazul „Duduianu”:Poliţia n-a negociat siguranţa cetăţenilor şi nici aplicarea legii

10:40

Pasionat încă din copilărie de programare, antreprenorul Bogdan Liţescu a hotărât să îşi dezovlte şi cariera în jurul liniilor de cod. Dar nu s-a mulţumit cu un job într-o corporaţie, ci şi-a fondat propriul business, start-up-ul plant an app, cu care participă la cele mai importante evenimente internaţionale de tehnologie. „Deşi am trecut prin patru facultăţi, sunt autodidact. Am învăţat programare singur acasă începând de pe la 12 ani. Am monetizat repede acest talent prin meditaţii, freelanci...