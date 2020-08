Imaginile sunt fabuloase! Cum cade Ana Lesko de pe canapea, de două ori, apoi… ”Ești afumată?” VIDEO

23:40

Viorel Stegaru nu a stat prea mult în umbră și iată că pregătește din nou o lovitură de zile mari, pe piața muzicală. Soțul Vulpiței de la Acces Direct vrea să rupă iar trendingul de pe Youtube, așa că s-a gândit la o colaborare cu Ana Ciolpan. Soțul Vulpiței de la Acces Direct vrea cu […] The post Viorel de la Acces Direct vrea să rupă trendingul! Ce colaborare-bombă a pregătit soțul Vulpiței appeared first on Cancan.ro.