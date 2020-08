MAE: 60 de români angajaţi la o companie de prelucrarea cărnii din Perthshire (UK) - infectaţi cu SARS-CoV-2

15:30

Să ai o mamă recompensată cu mai multe premii Grammy impune un standard greu de atins, spune cântăreaţa Lola Lennox, care a lansat recent cel de-al treilea single din cariera sa muzicală, intitulat ''Back At Wrong'', informează Reuters.''Am compus un cântec despre o relaţie pe cât de emoţionantă şi pasionantă, pe atât de tragică şi dificilă'', a declarat artista de 29 de ani, fiica fostei soliste a trupei Eurythmics, Annie Lennox, într-un interviu acordat pentru Reuters din locuinţa sa, aflată în Los Angeles, California.''Cred că toată lumea trăieşte astfel de relaţii compulsive - ştii că lucrurile nu sunt bune, dar continui'', a spus aceasta, adăugând că a ieşit între timp din acea relaţie. Lola Lennox, care a început să cânte pe când avea opt ani, a spus că traseul pe care l-a parcurs pentru a deveni cântăreaţă nu a fost mereu o călătorie uşoară. A trebuit să treacă peste sentimentele de nesiguranţă şi să muncească din greu pentru a se simţi pregătită să-şi lanseze cariera muzicală: ''Îmi doream cu adevărat să ajung la un nivel de care său fiu mândră'', a spus aceasta.Datorită mamei sale, a reuşit să întâlnească oameni influenţi din industria muzicală, dar tot a fost nevoie să arate ce poate şi a simţit că trebuie să se ridice la înălţimea aşteptărilor.''Având o astfel de mamă, când eram mică, simţeam ca şi cum exista o ştachetă foarte ridicată la care încercam să mă ridic şi aveam un standard la care trebuia să ajung, era puţin intimidant pentru mine, dar am transformat acest lucru în motivaţie'', a dezvăluit Lola Lennox.În aprilie, ea a cântat în duet cu mama sa o piesă de mare succes din repertoriul trupei Eurythmics, ''There Must Be An Angel'', cu prilejul concertului "One World: Together At Home", organizat pentru a strânge fonduri destinate luptei împotriva noului coronavirus. Annie Lennox este totodată producătoarea single-ului ''Back at Wrong''.''Sunt norocoasă că mama îmi este alături'', a spus fiica vedetei britanice.Lolei Lennox nu-i place să-şi limiteze muzica la o anumită temă şi spune că este interesantă de oameni, psihologie şi examinarea emoţiilor. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: La Lennoxa Touring inc./XIX Entertainment/ via REUTERS