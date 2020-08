După 30 de ani de televiziune, Cristi Brancu a rămas fără emisiune. Ce se întâmplă acum cu fostul prezentator de la Antenă: „A venit vremea să…”

10:30

Campioana României, CFR Cluj, a fost eliminată din Liga Campionilor de către campioana Croației, Dinamo Zagreb. Disputată în „Gruia" într-o singură manșă, decizie luată de UEFA ca urmare a restricțiilor existente ca urmare a pandemiei de coronavirus, confruntarea a fost spectaculoasă fiind de-a dreptul interzisă cardiacilor, calificarea fiind decisă la loviturile de departajare, unde croații […]