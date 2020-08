Botoşani: Festivalul Zilele Nordului se va desfăşura în perioada 28-30 august, în aer liber

Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Zilele Nordului se va desfăşura în perioada 28 - 30 august în judeţul Botoşani, organizatorii anunţând că anul acesta evenimentul va avea loc exclusiv în aer liber.Agenda festivalului cuprinde concerte, spectacole de teatru, proiecţii de film, conferinţe şi dezbateri, expoziţii ale unor lucrări de artă stradală şi şcoli de vară pentru ONG-uri şi grupuri civice în cadrul cărora vor fi lansate două iniţiative de regenerare urbană: #PrimaŞcoală, reconstrucţia primei şcoli săteşti din Moldova la Darabani, şi #NoulCentruVechi, program de revitalizare urbană în Botoşani, evenimentul fiind derulat sub sloganul #Cei7AniDeAcasă."Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbană, trei şcoli de vară, o conferinţă şi o campanie socială, aceasta este propunerea de activităţi de dezvoltare a comunităţii cu care festivalul Zilele Nordului vine la cea de a şaptea ediţie. Între invitaţii speciali ai acestor activităţi se numără istoricii Adrian Cioflâncă şi Dorin Dobrincu, specialista în dezvoltare urbană Anamaria Vrabie, activistul civic Cosmin Pojoranu şi urbanistul englez Ralf Alwani. Festivalul propune o agendă de zi şi una de seară. Activităţile de zi sunt gândite pentru ca participanţii să se poată bucura de ele individual sau în grupuri mici. Astfel, festivalierii pot alege între şcoli de vară, competiţii sportive şi călătorii de zi. Activităţile de seară se desfăşoară la Darabani şi sunt experienţe colective, limitate la 250 şi, respectiv, 400 de participanţi care îşi pot procura biletele de pe site-ul festivalului şi din reţeaua iabilet.ro", au anunţat organizatorii.Festivalul se va desfăşura cu respectarea tuturor normelor sanitare şi legale în vigoare, pentru maxima siguranţă a participanţilor, artiştilor şi voluntarilor implicaţi."E un an despre care vom povesti cu toţii multă vreme. Pandemia ne-a făcut să înţelegem cât de vulnerabili suntem cu toţii, care sunt lacunele societăţii în România şi peste tot, dar ne-a şi ajutat să realizăm că avem o forţă extraordinară de a fi solidari, de a fi responsabili faţă de comunităţile noastre. Suntem bucuroşi să putem oferi o ediţie specială a Zilelor Nordului în acest an, una ca în vremurile bune, dar cu respectarea regulilor de azi. Şi suntem încrezători că ea se va adăuga în şirul amintirilor frumoase ale acestui complicat 2020", a declarat Ştefan Teişanu, preşedintele Asociaţiei Nord.În primăvara acestui an, în contextul crizei COVID-19, Asociaţia Nord şi-a sistat pentru o perioadă proiectele curente pentru a demara campania #Cei7AniDeAcasă, prin care a mobilizat peste 500 de donatori în sprijinul spitalelor din judeţul Botoşani. Campania a reuşit să livreze Spitalului Judeţean Mavromati din Botoşani un aparat de ventilaţie şi anestezie în valoare de peste 100.000 de lei şi să distribuie câteva mii de echipamente de protecţie în instituţiile medicale din întregul judeţ. AGERPRES /(AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: www.zilelenordului.ro

