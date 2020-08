Toată lumea îl știe pe Antonio Banderas, dar uite cum arată fiica lui! Aparițiile tinerei taie răsuflarea bărbaților

19:10

Celebra Lady Gaga a reușit să își surprindă fanii atunci când presa tabloidă a criticat-o, în urmă cu câteva luni, pentru faptul că s-a îngrășat și și-a pierdut formele sexy. Totuși, fotografiile publicate recent de artistă arată că aceasta a slăbit enorm și a trecut printr-o transformare radicală!Lady Gaga este cunoscută în întreaga lume pentru faptul că este o artistă excentrică și cameleonică. Cântăreața care a făcut senzație cu rolul său principal din producția „A Star Is Born”, lansată în 2018, a ajuns pe prima pagină a tabloidelor internaționale după ce mai mulți paparazzi au surprins-o în ipostaze neașteptate. Fanii au observat imediat faptul că Lady Gaga s-a îngrășat și și-a pierdut formele sexy de altădată. Recent, cântăreața a publicat pe pagina de oficială de Instagram un selfie făcut în timp ce se relaxează și savurează din plin o zi de plajă. Costumul de baie purtat de vedetă a scos la iveală că Lady Gaga nu numai că a reușit să topească peste noapte kilogramele în plus, dar arată mai sexy ca niciodată!În ultima perioadă, artista a fost ocupată cu promovarea noului său album, numit „Chromatica”. Pe Facebook și pe Instagram, Lady Gaga a devenit extrem de activă și demonstrează de la o zi la alta că este o artistă cameleonică și mereu surprinzătoare. În luna iunie a acestui an, cântăreața a fost abordată de un fan înrăit într-o parcare și a decis să-i ofere în dar geaca de piele pe care o avea pe ea. Gestul s-a bucurat de multă apreciere din partea internauților, care au lăudat-o pentru modul în care își tratează fanii.