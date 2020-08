În plin scandal cu interlopii, MAI face glume cu Messi pe facebook

15:30

Antrenorul echipei feminine de fotbal a lui PSG, Olivier Echouafni, 47 de ani, a recurs la un gest complet nepotrivit. În timpul unui meci de Liga Campionilor cu Lyon, 0-1, el a consolat-o pe eleva sa, Sandy Baltimore, 20 de ani, pipăind-o pe piept. Yeah this is not how a coach touches a player. pic.twitter.com/0vvtJimjnc— Seoul Train (@BlasianSays) August 26, 2020 Întâmplarea a avut loc în minutul 81 al partidei și a făcut imediat înconjurul internetului. ...