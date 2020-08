Urmărire ca în filme în județul Constanța! Fugarul ar fi fiul primarului din Cogealac. Autoritățile se află în căutarea conducătorului auto

14:20

Carmen Harra și-a uimit fanii cu o postare incendiară! În costum de baie, la piscină! Cea mai vestită prezicătoare a României are 65 de ani, dar asta nu a împiedicat-o să-și arate trupul miilor de admiratori pe care-i are. Între altele, Carmen le-a "înțepat" pe fetele de azi care apelează la chirurgia estetică.