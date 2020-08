Amanta lui Viorel nu se lasă. Vulpița s-a trezit cu Elena la ușă și s-a lăsat cu scandal monstru: „Îl iubesc!

16:20

Caz uimitor la Botoșani! Supărat că a fost părăsit chiar înainte de nuntă, un bărbat și-a dat în judecată fosta iubită și i-a cerut acesteia să-i înapoieze toate cadourile făcute oferite în timpul relației lor. Bărbatul din Botoșani îi cere femeii în instanță toate darurile oferite, inelul de logodnă dar și daune morale. Totul, pentru […]