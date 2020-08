SUA: Joe Biden îl acuză pe Donald Trump că "pune ulei pe toate focurile"

23:10

Cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti s-a deschis joi, la Muzeul Ţăranului Român, cu un concert al trupei Radu Vâlcu Quintet urmat de proiecţia în premieră la Bucureşti a filmului "Pinocchio", în regia lui Matteo Garrone. Dana Dimitriu, directorul festivalului, a afirmat în deschiderea evenimentului că deşi ne aflăm într-o perioadă complicată, atât organizatorii, cât şi spectatorii reuşesc să o înfrunte şi să-i facă faţă."Este o perioadă complicată, pe scenă este o perioadă complicată pe care trebuie să o înfruntăm. Prin festivalul acesta trebuie să o înfruntăm şi să-i facem faţă. Trebuie să ne obişnuim că acum condiţiile nu mai sunt aceleaşi, s-au schimbat şi iată că şi condiţiile de a crea un eveniment de genul ăsta sunt şi ele foarte, foarte schimbate, dar mă bucur că am reuşit. Să aducem spectatori nu a fost foarte greu, pentru că după ce lumea a stat foarte mult în casă cred că este o mare bucurie să vină să vadă nişte filme bune de la festivalurile mari ale lumii, cele mai multe dintre ele premiate şi cele mai multe dintre ele în premieră în România. Să le aducem a fost un pic mai greu, pentru că, sigur, a trebuit să le cerem, condiţiile distribuitorilor nu s-au schimbat, iar banii noştri sunt mai puţini. Pe de altă parte, filmele aduse în festival implică un anumit gen de proiecţie care în România există în foarte puţine locuri, o au foarte puţine săli. Pentru a putea să le prezentăm în aer liber am fost obligaţi să închiriem o aparatură specială care să ne ajute să facem proiecţii de cea mai înaltă calitate", a declarat, pentru AGERPRES, Dana Dimitriu.Una dintre noutăţile ediţiei de anul acesta este "Socially United in Cinema", iniţiată de directorul artistic al BIFF, Kristina Cepraga."O secţiune nouă care se impunea în peisajul acestui an şi cred că se va impune de acum încolo este 'Socially United in Cinema'. Anul acesta venim cu patru scurtmetraje din patru puncte diferite ale lumii, scurtmetraje care arată problemele cu care se confruntă omenirea în momentul acesta, fie că este vorba de copii defavorizaţi, fie că este vorba de lupta pentru pace, fie că este vorba despre refugiaţi. Dar aceste scurtmetraje sunt toate premiate iar unul este pe lista scurtă a Oscarurilor de anul viitor. Îmi doresc mult să lărgesc această secţiune împreună cu colega mea Kristina Cepraga, care a şi iniţiat-o, să aducem şi lungmetraje şi eventual să organizăm o competiţie la anul, dacă o să fie posibil", a mai spus Dana Dimitriu.Kristina Cepraga a mărturisit că prin secţiunea "Socially United in Cinema" doreşte să promoveze "arta şi umanitatea"."În toate festivalurile din lume se pune accentul foarte mult pe problemele sociale şi pe faptul că noi, ca artişti, trebuie să avem o voce comună şi indiferent de faptul că avem culoarea pielii diferită, apartenenţe diferite, credem în religii diferite, unul faţă de celălalt, ca artişti, trebuie să fim uniţi toţi sub aceeaşi idee socială, şi anume, să promovăm arta şi umanitatea", a spus Kristina Cepraga, pentru AGERPRES.Festivalul Internaţional de Film Bucureşti (BIFF) va avea loc exclusiv în spaţii outdoor - Cinema Muzeul Ţăranului Român, Grădina cu Filme - Cinema & More a Creart din Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii - în perioada 27 august - 3 septembrie.Prima zi le-a oferit bucureştenilor posibilitatea să urmărească în premieră atât filmul "Pinocchio", regia Matteo Garrone, în curtea Muzeului Ţăranului Român, cât şi pelicula "Sorry we missed you", regia Ken Loach, prezentat la Grădina cu filme Cinema & More. În competiţie vor intra filme din România, Rusia, Coreea de Sud şi Polonia care se vor întrece pentru Marele Premiu, Premiul pentru Regie şi Premiul pentru Scenariu. Acestea sunt "Călătoria fantastică a Maronei" (coproducţie România-Franţa-Belgia), regia Anca Damian, "Beanpole" (Rusia), regia Kantemir Balagov, "Jazzy MisFits" (Coreea de Sud), regia Yeon-woo Nam, "The Woman Who Ran" (Coreea de Sud), regia Hong Sang-soo şi "Corpus Christi" (Polonia), regizat de Jan Komasa.Juriul secţiunii competiţionale îi va avea în componenţă pe criticul de film Manuela Cernat, monteorul Dana Bunescu şi scriitorul şi scenaristul Bogdan Mureşanu.În secţiunea Panorama, care cuprinde de asemenea galele de deschidere şi de închidere, sunt incluse câteva dintre cele mai titrate filme recente ale unor regizori-cult - "Pinocchio", regia Matteo Garrone, "There is No evil", regia Mohammad Rasoulof, "Sorry We Missed You", regia Ken Loach, "The Truth", regia Hirokazu Koreeda.În weekendul 28-30 august BIFF lansează o secţiune nou, "Films 4 Kids", în cadrul căreia vor putea fi urmărite filmele "Călătoria fantastică a Maronei", regia Anca Damian, "Ailo: une odyssee en Laponie", regia Guillaume Maidatchevsky şi "La tortue rouge" (The Red Turtle), regia Michael Dudok de Wit.Proiecţiile din cadrul secţiunii "Films 4 Kids" vor avea loc la un cinema în aer liber de la Opera Comică pentru Copii.Tot în perioada 28-30 august, la Cinema Muzeul Ţăranului, organizatorii au pregătit o "Retrospectivă Best of Drama's International Short Film Festival" cu trei filme greceşti premiate: "Postcards from the end of the world", "W" şi "INDEX".Secţiunea "Socially United in Cinema", curatoriată de Kristina Cepraga, realizată în premieră în România, aduce în vizorul publicului pasionat şi consumator de film de artă o viziune de unitate, care nu ţine cont de diferenţele etnice, de culoare, religie sau status social, ci de pasiunea pentru artă şi umanitate. 