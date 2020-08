Ce a apărut pe pereţii interiori ai casei lui Emi Pian! Fiul său, gest incredibil. FOTO

17:50

O nouă linie de autobuz a fost înființată în Capitală, în cartierul Apărătorii Patriei. Autobuzul va avea indicativul 241 și va circula între Șos. Berceni – Bd. Metalurgiei – Str. Turnu Măgurele. Înființarea noii linii de autobuz a fost anunțată de către Gabriela Fire printr-o postare pe pagina de Facebook. Acesta lini are ca scop […] The post Gabriela Firea a făcut anunțul! S-a înființat o nouă linie de autobuz în Capitală. „Va asigura transportul cetățenilor din cartierele rezidențiale” appeared first on Cancan.ro.