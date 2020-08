Netflix a anulat două seriale populare din cauza pandemiei

Netflix a anulat două seriale la finalul săptămânii trecute, dintr-un motiv surprinzător: coronavirusul. Este vorba despre „I Am Not Okay With This” și „The Society”, două dintre cele mai bune seriale de pe platformă, scrie TechRadar.

