EXCLUSIV Eliminarea din Europa League lasă urme » Viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca Craiovei, incert! Numele propus oltenilor

09:30

Kamil Bilinski, 32 de ani, membru DDB, a mărturisit din Polonia că are așteptări mari de la noul patronat și este curios să vadă ce pot Cortacero et Co. pentru Dinamo. Kamil l-a descris și pe conaționalul său, Janusz Gol.Kamil Bilinski a rămas în inimile suporterilor dinamoviști. Și polonezul este cu sufletul alături de fani, înscriindu-se în programul socios DDB și urmărind tot ceea ce se întâmplă la gruparea din Ștefan cel Mare. ...