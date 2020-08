Giurgiu: O femeie a murit, după ce maşina pe care o conducea a fost izbită violent de un camion

08:00

Cântăreaţa şi compozitoarea Shania Twain s-a născut la 28 august 1965, în Windsor, Ontario (Canada). La naştere se numea Eilleen Regina Edwards, dar ulterior numele de familie s-a schimbat, după ce a fost înfiată de tatăl vitreg, Jerry Twain. A copilărit în Timmins, Ontario, într-o familie în care se asculta multă muzică, de mică fiind obişnuită cu melodiile interpretate de Tammy Wynette, Willie Nelson, Dolly Parton, The Carpenters, The Supremes şi Stevie Wonder, potrivit biografiei de pe pagina de Facebook a artistei, https://www.facebook.com/ShaniaTwain/.Diferitele genuri muzicale pe care le-a ascultat nu i-au influenţat stilul propriu de a cânta, dar au modelat felul său de a compune. Mama i-a observat talentul şi a început să o ducă la diferite emisiuni radio sau de televiziune, iar la opt ani deja cânta, după orele de şcoală, într-un club local. La vârsta de 13 ani, Eilleen Twain a fost invitată să interpreteze în cadrul emisiunii Tommy Hunter Show, difuzată de televiziunea CBC. În timpul adolescenţei, a urmat cursurile Timmins High and Vocational School din oraş. A cântat şi a înregistrat piese celebre ale anilor '80 împreună cu formaţia Longshot. În 1984, a interpretat un duet alături de muzicianul de origine canadiană Tim Denis, piesă care a apărut pe unul dintre albumele acestuia.După ce a absolvit liceul, a plecat la Toronto pentru a deveni cântăreaţă şi compozitoare. În 1987, părinţii au murit într-un accident auto, ea preluând responsabilitatea de a avea grijă de ceilalţi fraţi. Şi-a schimbat prenumele, devenind Shania, şi a înregistrat o casetă demo, care i-a deschis drumul spre casa de discuri Mercury Records din Nashville. Albumul de debut, care îi poartă numele, a apărut în 1993. Single-urile "What Made You Say That" şi "Dance With the One That Brought You" au intrat în topul Billboard.Producătorul Robert John "Mutt" Lange (AC/DC, Def Leppard, Foreigner, Bryan Adams), care a crezut în vocea ei şi în cântecele originale, a cunoscut-o în Nashville, în 1993, iar după şase luni cei doi s-au căsătorit. Un an mai târziu, Shania deja era în turneu în SUA, Canada, Anglia, Spania, Italia, Caraibe. Următorul single care a intrat în Billboard, în 1995, a fost "Whose Bed Have Your Boots Been Under". Foto: (c) Shania Twain/facebookAl doilea album al artistei a fost lansat o lună mai târziu - "The Woman in Me" - şi s-a vândut în peste 18 milioane de exemplare, Shania Twain devenind cea mai bine vândută artistă din toate vremurile. Single-urile "Any Man of Mine", "I'm Outta Here!", "You Win My Love" şi "No One Needs to Know" au staţionat pe primele locuri în topuri mai mult timp. Albumul a câştigat un premiu Grammy şi a fost nominalizat la albumul anului de Academy of Country Music, în 1995, precizează pagina de Facebook a artistei, https://www.facebook.com/ShaniaTwain/.Doi ani mai târziu, în 1997, a lansat albumul "Come on Over", care a fost vândut în 40 de milioane de copii în întreaga lume, devenind cel mai bine vândut album solo lansat de o femeie şi cel mai bine vândut album country din toate timpurile. ''Come on Over'' a rămas în topuri timp de doi ani, materialul discografic ocupând poziţia cu numărul opt în clasamentul celor mai comercializate albume ale unui artist în SUA. Dintre cele 12 single-uri extrase de pe acest album, nouă au atins prima poziţie în clasamentele de specialitate.Cu hit-uri celebre ca "Man! I Feel like a Woman!", "Don't Be Stupid", "You're Still the One" sau "That Don't Impress Me Much!" a fost nominalizată la VH1's Divas Live, alături de alte cântăreţe renumite precum Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey sau Gloria Estefan. La 29 mai 1998, Shania Twain a început primul turneu din cariera sa - ''Come on Over Tour'' - care s-a dovedit a fi de succes, devenind unul dintre cele mai populare din anii 1998 şi 1999. Două dintre interpretările cântăreţei din perioada turneului au fost utilizate pentru a crea videoclipurile single-urilor ''Honey, I'm Home'' şi ''Come on Over''.În februarie 1999, artista câştigă două premii Grammy la categoriile "Cea mai bună interpretă feminină de muzică country" şi "Cel mai bun cântec country", ambele pentru marele hit "You're Still the One". După ce s-au vândut aproximativ 15 milioane de exemplare numai în SUA, în noiembrie 1999 s-a lansat versiunea remix a albumului "Come On Over" în America de Nord, vânzările crescând la 197.000 exemplare. În decembrie acelaşi an, ''Come on Over'' urca în top 10 din Billboard 200 în Statele Unite, vânzându-se aproape 355.000 de exemplare într-o săptămână.La finalul anului 1999, a început comercializarea primului DVD din cariera interpretei - ''Live'' - înregistrat în timpul turneului de promovare ''Come on Over Tour''. De asemenea, a lansat ''Beginnings'', care conţine melodiile ''Wild & Wicked'', ''Two Hearts One Love'', ''I Lost My Heart When I Found You'', ''Bite My Lip'' şi ''Once Over''.La ceremonia de decernare a Premiilor Grammy din 2000, Twain câştiga două premii, la categoriile "Cea mai bună interpretă feminină de muzică country" pentru single-ul "Man! I Feel Like a Woman!" şi "Cel mai bun cântec country" pentru "Come on Over". În 2001, s-a născut primul copil al artistei şi al lui Lange, fiul Eja.În noiembrie 2002, Shania a lansat albumul "Up!", care s-a vândut în două milioane de exemplare, în SUA, în prima lună de la lansare şi a promovat hit-urile "Gonna Getcha' Good!", "Forever and for Allways" şi "Up!". Un an mai târziu, efectuează al doilea turneu mondial, susţinând concerte în SUA, Canada, Europa şi în Australia. În acelaşi an, este inclusă în Canada's Walk of Fame. Anul 2004 a adus lansarea unei compilaţii ''Greatest Hits'', pe care a inclus trei noi single-uri, printre care "Party for Two", înregistrat în versiunea country cu Billy Currington şi în versiunea pop cu Mark McGrath. Albumul s-a vândut în peste 3,5 milioane de exemplare în SUA şi peste 7,5 milioane de copii în întreaga lume. În aprilie 2008, acest album a primit patru discuri de platină în SUA pentru vânzarea a 4 milioane de exemplare. A urmat un album de single-uri, care a inclus şi duetul cu Lionel Richie, ''Endless Love''. Foto: (c) Shania Twain/facebookÎn 2005, Shania Twain a înregistrat sigle-ul ''Shoes'' pentru celebrul serial american ''Desperate Housewives'', iar un an mai târziu a apărut albumul ''The Will of a Woman''. În 2008, Twain şi Lange au divorţat. Artista, împreună cu Oprah Winfrey, a lansat în aprilie 2010 seria tv ''Why Not? With Shania Twain''. Un an mai târziu, s-a recăsătorit, cu Frederic Thiébaud.În 2015, a fost lansat DVD-ul ''Still the One - Shania Live from Vegas'' şi a început turneul ''Rock the Country Tour'', potrivit site-ului oficial al artistei, shaniatwain.com.Turneul început în 2019, "Let's Go", care trebuia să continue şi în 2020, cuprindea concerte în Australia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Belgia, Germania, Republica Cehă, Marea Britanie, Irlanda, Brazilia, SUA, Canada, dar a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, urmând a fi reluat în SUA, conform https://www.facebook.com/ShaniaTwain/. 