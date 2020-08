Drama locuirii în România: în patru sectoare din Bucureşti s-au construit 18.000 de locuinţe, dar nicio şcoală nouă în cinci ani

14:40

CEO-ul TikTok, Kevin Mayer, şi-a dat dimisia la câteva luni după ce a fost numit în funcţie, anunţă CNBC. „În ultimele săptămâni, pe măsură ce mediul politic s-a schimbat radical, am reflectat constant asupra schimbărilor de care are nevoie compania (...) Înţeleg că funcţia pe care am deţinut-o va arăta complet diferit după decizia administraţiei prin care suntem forţaţi să vindem operaţiunile din Statele Unite”, a declarat Mayer. Înainte să devină CEO-ul aplicaţiei la sfârşitul lunii mai, Kevin...