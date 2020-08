Polițistul Marian Godină judecă aspru acțiunile superiorilor săi: „Despre ce siguranță vorbiți, când vă întâlniți cu interlopii?”

21:50

S-au iubit, s-au despărțit, s-au împăcat, iar acum au ajuns din nou la separare! Leo de la Strehaia și Dana Criminala și-au spus din nou adio și se pare că de această dată, lucrurile dintre cei doi nu mai pot fi reparate. Dacă afacerile merg cum nu se poate mai prost, viața sentimentală este și […] The post Leo de la Strehaia și Dana Criminala s-au despărțit…din nou! Prințul Țiganilor a rămas iar fără femeie: „M-a părăsit” appeared first on Cancan.ro.