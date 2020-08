Anunț de ultim moment! Se amână deschiderea școlilor?

22:30

Viorel face ce face și iar îi dă motive de gelozie Vulpiței! Pe principiul hoțul strigă hoțul, Veronica Stegaru face crize de gelozie atunci când Viorel este căutat de „amanta" Elena, dar uită ceea ce s-a întâmplat cu ea, în urmă cu scurt timp: imaginile XXX care au făcut-o de rușine! Viorel este căutat în […] Amanta lui Viorel nu se lasă. Vulpița s-a trezit cu Elena la ușă și s-a lăsat cu scandal monstru: „Îl iubesc!