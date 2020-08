Atenționare meteo de la ANM. Caniculă și disconfort termic: 37 de grade

23:40

Cine a zis că viața alături de o puștoaică se liniștită, se înșeală amarnic! Eroul de la ”Exatlon” a simțit-o pe pielea lui. Cu toate că e purtător de chelie, ”jumătatea” de 21 de ani a început să-I scoată peri albi fostului star de la Dinamo. S-au contrariat în plină stradă pe litoral. CANCAN.RO vă […] The post “Jumătatea” de 21 de ani i-a scos peri albi eroului de la Exatlon. I-am filmat în plină stradă, cand… appeared first on Cancan.ro.